1020 مشاركاً بالنسخة السابعة لـ "أجيال المستقبل" بنادي الفجيرة للفنون القتالية

الفجيرة في 4 يوليو /وام/ يشارك في النسخة السابعة من البرنامج الصيفي "أجيال المستقبل"، الذي يُقام ضمن فعاليات برنامج صيف الفجيرة 2026، في الفترة من 5 وحتى 31 يوليو الجاري 1020 لاعباً ولاعبة، فيما وصل عدد المسجلين على قائمة الانتظار إلى نحو 125 مشاركاً، في مؤشر واضح على الثقة الكبيرة التي يحظى بها البرنامج لدى أولياء الأمور، والمكانة التي أصبح يحتلها كأحد أبرز البرامج الصيفية في إمارة الفجيرة.

و أكمل نادي الفجيرة للفنون القتالية استعداداته لإطلاق البرنامج في فروعه الثلاثة ، بالفجيرة والبدية ودبا الفجيرة، و ذلك ضمن مبادرات مكتب سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة .

وانطلقت النسخة الأولى من برنامج "أجيال المستقبل" عام 2019، ليواصل منذ ذلك الحين تحقيق نجاحات متتالية جعلته واحداً من أبرز البرامج الرياضية الصيفية في الإمارة، مستقطباً آلاف الأطفال والناشئين على مدار نسخه السابقة، ومؤسساً لتجربة رياضية وتربوية متكاملة تجمع بين تنمية المهارات البدنية وغرس القيم الإيجابية.

ويقدم "أجيال المستقبل" تجربة رياضية متكاملة تُعد الأكثر تنوعاً ضمن برامج صيف الفجيرة 2026، حيث يتيح للمشاركين فرصة ممارسة سبع رياضات مختلفة تحت إشراف نخبة من المدربين المختصين، تشمل التايكواندو، والجودو، والكاراتيه، والمبارزة، والمصارعة، والملاكمة، والجوجيتسو، بما يسهم في تنمية المهارات البدنية والحركية للأطفال والناشئين، إلى جانب تعزيز قيم الانضباط والثقة بالنفس والعمل الجماعي.

وانطلاقاً من حرص النادي على تسهيل مشاركة أكبر شريحة ممكنة من أبناء الإمارة، يوفر البرنامج خدمة المواصلات إلى الفروع الثلاثة، بما يضمن سهولة الوصول ويعزز انتشار البرنامج في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، ويمنح الأسر مرونة أكبر في تسجيل أبنائهم والاستفادة من البرنامج.

ويمتد البرنامج على مدار أربعة أسابيع، من الأحد إلى الجمعة، حيث خُصصت ثلاثة أيام للذكور وثلاثة أيام للإناث، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ضمن برنامج تدريبي وترفيهي متكامل يجمع بين التعلم، وممارسة الرياضة، واكتساب المهارات، واستثمار أوقات الإجازة الصيفية بصورة إيجابية.

وأكد نادي الفجيرة للفنون القتالية أن النجاحات المتواصلة التي حققها برنامج "أجيال المستقبل" منذ انطلاقه عام 2019 جعلته واحداً من أهم البرامج الصيفية المتخصصة في إمارة الفجيرة، بفضل تنوع أنشطته وجودة محتواه التدريبي والتنظيمي، الأمر الذي انعكس على الإقبال الكبير الذي يشهده عاماً بعد عام، حتى وصل في نسخته السابعة إلى أكثر من ألف مشارك، في إنجاز يعكس نجاح رؤية البرنامج واستمرارية تطوره.