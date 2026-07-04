عقد بـ 6 مليارات دولار بين بريطانيا وإيطاليا واليابان لتطوير مقاتلة من الجيل السادس

لندن في 4 يوليو /وام/ و قعت المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا عقداً بقيمة تزيد عن 4.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 6.14 مليار دولار) لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل السادس.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها ،يوم الجمعة، أن اتفاقية العقد ستساهم في تأمين الأجواء ودعم قطاع التصنيع في المملكة المتحدة.

وأكدت الوزارة أن الاتفاقية تمثل محطة رئيسية في مسار برنامج "القتال الجوي العالمي" وهو مشروع تعاوني رائد يجمع بين المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل السادس من المقرر أن تدخل الخدمة بحلول عام 2035.

-خلا-