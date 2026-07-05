انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة في إيطاليا خلال 2025

روما في 5 يوليو/وام/ شهد قطاع الكهرباء في إيطاليا تغيرًا في مزيج إنتاج الطاقة خلال عام 2025 بعدما انخفض إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 1.5%، بينما ارتفع إنتاج الكهرباء من المحطات الحرارية بنسبة 5.2%، ما أسهم في زيادة إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 2.4%.

وأظهر تقرير حديث لهيئة تنظيم شبكات الطاقة والغاز (أريرا) لعام 2025 ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق وشهدت واردات الغاز زيادة ملحوظة، خاصة مع تضاعف الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة وارتفاع الواردات من النرويج وهولندا.

وكشف التقرير أيضا عن ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل نحو ثلث إجمالي واردات الغاز، بنسبة 44% خلال عام واحد.