فرنسا تفوز على باراجواي وتتأهل إلى ربع نهائي "مونديال 2026"

فيلادلفيا في 5 يوليو/ وام/ تأهل منتخب فرنسا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما تغلب على منتخب باراجواي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور الـ16.

سجل كيليان مبابي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 من ركلة جزاء احتُسبت بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

ويضرب المنتخب الفرنسي موعدا مع منتخب المغرب في الدور ربع النهائي، بعدما تأهل الأخير إثر فوزه على كندا بثلاثية نظيفة في دور الـ16.

ومن المقرر أن تُقام مباراة ربع النهائي بين المغرب وفرنسا يوم 9 يوليو في مدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

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