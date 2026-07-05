تعافي أول مصاب بـ"إيبولا" في فرنسا ومغادرته المستشفى

باريس في 5 يوليو/ وام/ أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، ستيفاني ريست، تعافي أول مريض أُصيب بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية، ومغادرته المستشفى بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت الوزيرة، في بيان، أن المريض، وهو طبيب يعمل في المجال الإنساني، عاد إلى فرنسا في 23 يونيو الماضي قادماً من جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تشهد تفشياً واسعاً للفيروس، حيث خضع لمتابعة طبية دقيقة، ولم تظهر عليه أعراض حادة، ما سمح بخروجه من المستشفى وعودته إلى منزله.

وتواصل جمهورية الكونغو الديمقراطية مواجهة موجة جديدة من تفشي فيروس إيبولا منذ 15 مايو الماضي، فيما أظهرت أحدث البيانات الحكومية أن المرض أودى بحياة 438 شخصا من بين 1502 حالة إصابة مؤكدة.

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