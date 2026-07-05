"التربية والتعليم" تطلق المعسكرات الطلابية الصيفية للعام الأكاديمي 2025 - 2026

أبوظبي في 5 يوليو /وام/ أطلقت وزارة التربية والتعليم، فعاليات المعسكرات الطلابية الصيفية للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك خلال الفترة من 6 يوليو الجاري إلى 23 أغسطس 2026، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في توفير تجارب تعليمية وتدريبية متكاملة للطلبة، تسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية.

كما تسهم المعسكرات في إعداد الطلبة للمشاركات التخصصية في المجالات الأكاديمية والمهنية، ضمن بيئة تربوية محفزة للتعلم خارج الإطار التقليدي للصف الدراسي، ومن خلال أنشطة منظمة تُنفَّذ بإشراف نخبة من الخبراء التربويين والأكاديميين والمتخصصين داخل الدولة وخارجها، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين.

وتستهدف المعسكرات الطلابية طلبة المدارس الحكومية والخاصة من المراحل الدراسية المختلفة، من خلال حزمة واسعة من البرامج والأنشطة التعليمية والثقافية والتدريبية والرياضية والترفيهية، المصممة لتنمية مهارات الطلبة، وصقل مواهبهم، وتوسيع مداركهم في مجالات متعددة، بما يعزز حضورهم الفاعل في المجتمع.

وتضم المعسكرات الطلابية الصيفية لهذا العام أكثر من 16 معسكراً، تشمل برامج إثرائية وتخصصية، إلى جانب معسكر خارجي. وتستهدف المعسكرات أكثر من 9500 طالب وطالبة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة في المراحل الدراسية المختلفة، وتُنفَّذ في 9 مواقع جغرافية على مستوى الدولة، بالتعاون مع أكثر من 40 شريكاً إستراتيجياً، وضمن 11 مجالاً متنوعاً، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم.

وأكد سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المعسكرات الطلابية الصيفية تمثل إحدى المبادرات النوعية التي تعكس توجهات الوزارة نحو توسيع نطاق التعلم، وربط العملية التعليمية بتجارب حياتية وتطبيقية تسهم في بناء شخصية الطالب، وتعزيز جاهزيته للمستقبل.

وأشار إلى أن الإجازات المدرسية تشكل فرصة مهمة لاكتشاف مواهب الطلبة وتنميتها، واستثمار طاقاتهم في برامج هادفة تجمع بين المعرفة والمهارة والقيم، بما يمكّنهم من خوض تجارب جديدة، وتطوير مهاراتهم، وتعزيز وعيهم الوطني والمجتمعي.

وأوضح أن تنوع البرامج المطروحة يعكس إيمان الوزارة بأهمية تلبية اهتمامات الطلبة المختلفة، سواء في المجالات الأكاديمية، أو الإثرائية، أو الرياضية، أو المهنية، بما يتيح لكل طالب مساحة لاكتشاف قدراته، وتطوير شغفه، وتحويل الإجازة الصيفية إلى تجربة ثرية ومؤثرة.

وأشار سعادته إلى أن نجاح هذه المعسكرات يقوم على تكامل الجهود بين الوزارة وأولياء الأمور والشركاء الإستراتيجيين من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بما يعزز جودة البرامج المقدمة، ويدعم مستهدفات الوزارة في إعداد أجيال قادرة على التعلم المستمر، والمشاركة الفاعلة، والإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية الوطنية.

وتتضمن المعسكرات الطلابية الصيفية مجموعة من البرامج التخصصية المصممة لاستهداف فئات محددة من الطلبة، وفق احتياجاتهم واهتماماتهم ومجالات تميزهم، حيث يتم تخطيط هذه البرامج وتنفيذها من قبل فرق فنية متخصصة، بما يراعي طبيعة كل مجال وأهدافه، وينسجم مع مؤشرات الوزارة وخططها الإستراتيجية، إلى جانب خطط إعداد الطلبة وتأهيلهم للمشاركات الإقليمية والعالمية.

كما تتضمن المعسكرات الصيفية عددا من البرامج الرياضية التخصصية، مثل برنامج "أكتيف هب" بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومعسكر الجوجيتسو الداخلي الصيفي، ومعسكر السباحة الصيفي، حيث تركز هذه المعسكرات على صقل مواهب الطلبة، ورفع جاهزيتهم البدنية والفنية، وتعزيز وعيهم بمفاهيم الصحة والسلامة، من خلال تدريب مكثف بإشراف مدربين محليين ودوليين معتمدين.

وتشمل خطة الوزارة لصيف هذا العام مجموعة من المعسكرات الإثرائية التي تقدم برامج متكاملة ومتنوعة، تهدف إلى توسيع معارف الطلبة، وتنمية مهاراتهم الحياتية، عبر تجارب تعليمية تجمع بين الفائدة والترفيه والتفاعل العملي.

وتغطي هذه المعسكرات حزمة واسعة من المحاور، تشمل الهوية الوطنية، والأسرة، والتكنولوجيا، والثقافة المالية، والانضباط والمسؤولية الوطنية، والأمن والسلامة، والوعي الثقافي والتراثي، والعمل المجتمعي وخدمة المجتمع، إلى جانب الرياضة الترفيهية.

ومن بين هذه المعسكرات معسكر صيف القرى بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وبرنامج أبطال شرطة الغد 2026 بالتعاون مع شرطة أبوظبي وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومهرجان الشيخ زايد – الوثبة بالتعاون مع مهرجان الشيخ زايد، ومعسكر دائرة الثقافة والسياحة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدورات الصيفية بالتعاون مع شرطة دبي، ومعسكر صيف دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومعسكر صيفنا مميز بالتعاون مع جمعية كشافة الامارات.

كما توفر بعض المعسكرات مسارات تدريبية نوعية في مجالات متعددة، من بينها معسكر "نعزف معاً" التدريبي المخصص للطلبة الموهوبين في مجال الموسيقى، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع أوركسترا الفجيرة، بهدف تنمية قدرات الطلبة الفنية، وتعزيز مهاراتهم في العزف على الآلات الموسيقية، والعزف الجماعي، والتأليف الموسيقي.

كما تتضمن المعسكرات الطلابية لهذا الصيف عدداً من برامج التدريب العملي، من بينها برنامج "إعداد"، الذي يتيح للطلبة اكتساب خبرات تطبيقية في بيئات عمل حقيقية، والتعرف إلى طبيعة العمل في عدد من القطاعات. وتسهم هذه البرامج للطلبة فرصة لفهم آليات سير العمل، والاطلاع على متطلبات بيئات العمل المختلفة، واكتساب المهارات الأساسية المرتبطة بكل قطاع، بما يسهم في ربط ما يتعلمونه أكاديمياً بالتطبيق العملي.

كما تساعد هذه التجربة الطلبة على التعرف إلى المسارات الوظيفية المتنوعة، وتكوين صورة أوضح عن خياراتهم المستقبلية، واتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني.