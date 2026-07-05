"الشارقة للرياضات البحرية" يشارك في النسخة الـ 18 للمهرجان البحري في المغرب

الشارقة في 5 يوليو /وام/ يشارك نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، في فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي البحري التي تقام في المملكة المغربية خلال شهر يوليو الجاري، وذلك في إطار خطة النادي لتعزيز حضوره على الساحة الرياضية الدولية وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة بأفضل صورة ممكنة.

وتضم بعثة النادي 22 عضوًا من بينهم 18 لاعبًا إضافة إلى الجهازين الفني والإداري.

ويخوض وفد النادي منافسات في ثلاث رياضات بحرية رئيسية هي الشراعن والإنقاذ البحري، والتجديف، وذلك بعد فترة إعداد مكثفة استمرت لأسابيع ركزت على تعزيز اللياقة البدنية وتطوير المهارات الفنية للاعبين.

وقال أحمد عيسى الحوسني، المشرف على البعثة، إن المشاركة في هذا الحدث الدولي تأتي انسجامًا مع الإستراتيجية العامة للنادي التي تهدف إلى توسيع نطاق التواجد الخارجي وفتح آفاق جديدة للاعبين لاكتساب الخبرات الميدانية من خلال الاحتكاك المباشر مع نخبة الرياضيين من دول العالم وهو ما ينعكس إيجابًا على تطور مستواهم الفني والذهني.

وأضاف أن النادي يولي أهمية خاصة للمشاركة في البطولات والمهرجانات الدولية التي تُعدّ اللاعبين وتُصقل قدراتهم للمنافسة على أعلى المستويات القارية والعالمية، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة لاعبي الفريق على تقديم عروض متميزة ومشرفة، تعكس المكانة الرفيعة التي باتت تحتلها الرياضات البحرية في الإمارات.

يُذكر أن المهرجان الدولي البحري في نسخته الثامنة عشرة يُعد من أبرز الفعاليات البحرية السنوية في المنطقة ويجمع نخبة من الأندية والفرق المتخصصة من دول عدة.