العراق يوقع عقداً مع "هاليبرتون" لزيادة إنتاج النفط والغاز في حقلي ابن عمر والسندباد

بغداد في 6 يوليو/ وام / أعلنت وزارة النفط العراقية، عن توقيع عقد الإدارة المتكاملة لحقلي ابن عمر والسندباد في جنوب العراق مع شركة "هاليبرتون" الأمريكية لخدمات النفط.

وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية إنه، تم توقيع عقد الإدارة المتكاملة لحقلي "ابن عمر، والسندباد " بين شركة نفط البصرة، وشركة "هاليبرتون" ومدته 5 سنوات.

وأكد باسم محمد خضير العبادي وزير النفط العراقي العبادي، خلال حضوره ورعايته مراسم التوقيع أن الاتفاق يأتي في إطار خطط حكومة رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي الرامية الى زيادة الطاقات الإنتاجية على مستوى النفط والغاز ضمن رؤية مستقبلية للاستثمار في مجال الطاقة.

وقال، إن حقل ابن عمر سيشهد زيادة في الانتاج تصل إلى 150 ألف برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلاً عن إنتاج 300 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز المصاحب على أن تراوح معدلات الزيادة في حقل السندباد بين 80 و100 ألف برميل يوميا وزيادة طاقة الغاز المصاحب من 240 الى 260 مليون قدم مكعب قياسي باليوم.

وأكد وزير النفط العراقي، أن الوزارة ماضية قدماً في توقيع العقود مع كبرى الشركات العالمية، ولاسيما الشركات الأمريكية، وستوفر الوزارة الدعم وتذليل العقبات لتحقيق الأهداف والمصلحة العامة، مشيراً إلى رصانة شركة هاليبرتون التي تتواجد في العمل في العراق منذ 2003.

-خلا-.