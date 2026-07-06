النرويج تهزم البرازيل وتتأهل لدور الثمانية بمونديال 2026

نيويورك في 6 يوليو /وام/ تأهل منتخب النرويج إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ، بعد فوزه على نظيره البرازيلي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي ضمن منافسات دور الـ16.

سجل إيرلينغ هولاند هدفي المنتخب النرويجي في الدقيقتين (79 و90)، فيما أحرز نيمار هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (90+10).

وبهذين الهدفين رفع هولاند رصيده إلى سبعة أهداف، ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

و يواجه منتخب النرويج في دور الثمانية الفائز من مباراة المكسيك وإنجلترا،فيما ودع منتخب البرازيل البطولة .

-خلا-