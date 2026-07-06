"إيزي جيت" البريطانية تقبل عرض استحواذ بـ 7.3 مليار دولار

لندن في 6 يوليو /وام/ أعلنت شركة طيران "إيزي جيت" البريطانية يوم الاحد موافقتها على صفقة استحواذ عليها من جانب شركة استثمارات "كاسلتيك" الأمريكية مقابل قرابة 5.5 مليار جنيه إسترليني (7.34 مليار دولار).

وأكد مجلس مدراء "ايزي جيت" في بيان انه تم الاتفاق مبدئيا على بيع أسهم الشركة مقابل 6.90 جنيه (9.23 دولار) للسهم الواحد في انتظار تصديق الجهات الرسمية المعنية.

وأوضح أن أمام شركة الاستثمار "كاسلتيك" إلى غاية الثالث من أغسطس المقبل لتقديم عرض الاستحواذ بشكل قانوني قبل طرحه امام مجلس المساهمين.

وتُسير "إيزي جت" رحلات منخفضة التكاليف إلى 38 ‌وجهة أوروبية، وتشغل 355 طائرة عبر أكثر من 1200 مسار.

-خلا-