1300 رجل إطفاء يكافحون أكبر حريقين في البرتغال

لشبونه في 6 يوليو /وام/ يكافح أكثر من 1300 رجل إطفاء أكبر حريقين للغابات في البرتغال دمرا آلاف الهكتارات مع استمرار موجة حر شديد.

وأتى "حريق (فوزيلا) في النصف الشمالي من البلاد الذي اندلع يوم الخميس الماضي ،على أكثر من 12 ألف هكتار مع استمرار اشتعال عدة جبهات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح ، و امتد الحريق إلى عدة بلديات متسببا في إصابة شخصين بحروق متفاوتة الخطورة . ويواصل الحريق الثاني في منطقة (بارسيلوش) شمالي البلاد ، تقدمه ولا يزال في مرحلة الاحتواء.

و ذكرت هيئة الحماية المدنية البرتغالية أن النيران هددت مناطق سكنية وأجبرت السلطات على إخلاء عدد من القرى بصورة احترازية كما أغلقت خط سكة حديد بين عدة بلدات مشيرة إلى إصابة عدد من رجال الإطفاء والمدنيين خلال عمليات مكافحة الحرائق.

وفعلت الحكومة البرتغالية آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي وطلبت دعما جويا إضافيا ، للمساهمة في مكافحة الحرائق.

-خلا-