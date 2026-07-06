بريطانيا تشدد قواعد تلقي التبرعات السياسية من الخارج

لندن في 6 يوليو /وام/ شددت بريطانيا اليوم قواعدها المتعلقة بالتبرعات السياسية من الخارج، في إطار الجهود الرامية إلى منع تأثير الأموال الأجنبية على الانتخابات .

وأوضحت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم ⁠المحلي أنه سيُطلب من المرشحين ​السياسيين من الآن فصاعدا الإعلان عن التبرعات ⁠التي تزيد قيمتها عن 2230 جنيها إسترلينيا والتي تلقوهاقبل ترشحهم، وإثبات أن أي تمويل ⁠حصلوا عليه قبل الترشح جاء من مصادر مشروعة.

وتأتي هذه القواعد في الوقت الذي يخضع فيه زعيم حزب الإصلاح المناهض للهجرة، نايجل فاراج، للتحقيق من قبل الهيئة البرلمانية لمراقبة المعايير حول ما إذا كان ينبغي عليه الإعلان ‌عن تبرع بقيمة خمسة ملايين ⁠جنيه إسترليني (6.68 مليون دولار) من ملياردير في مجال العملات المشفرة مقيم في الخارج، ‌والذي تم تقديمه قبل أن يعلن فاراج ترشحه لعضوية البرلمان.

-خلا-