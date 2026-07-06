كوريا تتيح تداول" الوون " و العملات الأجنبية على مدار الساعة

سيؤول في 6 يوليو /وام/ فعلت جمهورية كوريا رسميا اليوم نظام التداول على مدار 24 ساعة لـ"الوون" الكوري،و العملات الأجنبية ، وذلك تماشيا مع جهود الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية للسوق المالية الكورية، وستستمر السوق دون انقطاع ، ولن يغلق إلا في عطلات نهاية الأسبوع واليوم الأول من كل عام.

و أكد وزير المالية الكوري كو يون-تشيول اليوم أن بلاده ستواصل جهودها لتحسين وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق المالية للبلاد، مع التوسع في ساعات تداول العملات الأجنبية على مدار الساعة.

وقال وزير المالية إن افتتاح النظام الذي يعمل على مدار الساعة سيكون بمثابة نقطة انطلاق للوون الكوري ليخطو خطوة أخرى إلى الأمام، حيث يمكن للمستثمرين المحليين والأجانب وكذلك شركات التداول، تداول العملات الأجنبية دون التقيد بساعات العمل.

-خلا-