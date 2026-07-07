منتخب إسبانيا يفوز على نظيره البرتغالي ويتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026

دالاس في 7 يوليو/ وام/ تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور ربع النهائي (دور الثمانية) من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما تغلب على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت، اليوم، على استاد دالاس ضمن منافسات دور الـ 16.

وسجل ميكيل ميرينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني (90+1)، ليقود المنتخب الإسباني إلى مواصلة مشواره في البطولة.

وضرب المنتخب الإسباني موعداً في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، المقرر إقامتها في وقت لاحق اليوم.