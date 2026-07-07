بلجيكا تفوز على أمريكا وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026

سياتل في 7 يوليو/ وام/ تأهل منتخب بلجيكا إلى الدور ربع النهائي (دور الثمانية) من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الأمريكي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور الـ16.

سجل شارل دي كيتلاري هدف التقدم لبلجيكا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك مالك تيلمان التعادل للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 31. وعاد دي كيتلاري ليضيف الهدف الثاني لبلجيكا في الدقيقة 33، ثم أحرز هانز فاناكن الهدف الثالث في الدقيقة 57، واختتم روميلو لوكاكو الرباعية بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وضربت بلجيكا موعدا مع إسبانيا في الدور ربع النهائي، بعدما تأهل المنتخب الإسباني بفوزه على البرتغال بهدف دون رد.

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