العواصف تتسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 373 ألف منزل ومنشأة في أمريكا

واشنطن في 7 يوليو/ وام/ تسببت الأحوال الجوية القاسية في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 373 ألف منزل ومنشأة في عدة ولايات أمريكية حتى الإثنين، وفق بيانات موقع باور أوتدج دوت يو.إس.

وتصدرت ولاية بنسلفانيا الولايات الأكثر تضرراً بأكثر من 70 ألف حالة انقطاع، تلتها ميشيجان بنحو 64 ألف عميل بلا كهرباء.

وسجلت فيرست إنرجي أكبر عدد من الانقطاعات بين شركات المرافق، مع تأثر نحو 59.8 ألف منزل ومنشأة، تلتها دي تي إي إنرجي بنحو 55.9 ألف عميل.

وأعلنت دي تي إي إنرجي أن فرق الاستجابة للعواصف تواصل أعمالها لإعادة الخدمة، متوقعة استعادة الكهرباء لنحو 95% من العملاء المتضررين بحلول نهاية اليوم.

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