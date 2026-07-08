مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

نيويورك في 8 يوليو /وام/ أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها، يوم الثلاثاء ، على انخفاض، متأثرة بعمليات بيع واسعة في قطاع الرقائق الإلكترونية، وسط مخاوف متزايدة بين المستثمرين حول استدامة الارتفاع القياسي في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

و هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار (34.07) نقطة، بنسبة (0.45%)، ليغلق عند مستوى (7503.36) نقطة، وخسر مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة (1.19%)، ليصل إلى عند مستوى (25811.10) نقطة.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار (140.30) نقطة، ما نسبته (0.26%)، لينهي تداولاته عند مستوى 52915.61 نقطة.

-خلا-