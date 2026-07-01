الجامعة العربية تعلن منع إسرائيل زيارة الأمين العام إلى الأراضي الفلسطينية

القاهرة في 9 يوليو/ وام/ أعلنت جامعة الدول العربية أن إسرائيل رفضت السماح بزيارة كان يعتزم القيام بها نبيل فهمي الأمين العام للجامعة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان، إن الدفاع عن حل الدولتين يتطلب تحركات فعلية ومتواصلة من جميع الدول الداعمة للسلام العادل، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من انتهاكات وممارسات إسرائيلية.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يعانون حصارا داخل مدنهم وقراهم ويواجهون توسعا في الاستيطان وإغلاقا للطرق إلى جانب الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون.

-سر-.