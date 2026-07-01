الولايات المتحدة تبدأ رسميا إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

واشنطن في 9 يوليو/ وام / قال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف روبيو في بيان أنه أبلغ الكونغرس رسميا ببدء هذه الإجراءات، على أن يصبح إلغاء التصنيف نافذا في غضون 45 يوما، ما لم يرفضه المشرّعون، وهو أمر غير مرجّح.

وقال إن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح المجال أمام التجارة والاستثمار الدوليَين، ويمنح سوريا فرصة لإعادة البناء، ويفتح فصلا جديدا للشعب السوري.

وأضاف، أن سوريا المستقرّة والموحدة والتي تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، لا تفيد المنطقة فحسب بل تفيد العالم أجمع.

وكان الرئيس ترامب أبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماعهما في أنقرة "الأربعاء" على هامش قمة حلف شمال الاطلسي "الناتو" رفع اسم سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب.

-خلا-.