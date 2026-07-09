الدولار يحافظ على قوته والين قرب أدنى مستوياته منذ 40 عاما

عواصم في 9 يوليو/ وام/ حافظ الدولار الأمريكي على قوته أمام معظم العملات الرئيسية اليوم الخميس، وسط استقرار مؤشر الدولار عند 100.96، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات.

وسجل الدولار 162.41 ين، ليقترب من أعلى مستوياته منذ مطلع يوليو، فيما استقر اليورو والجنيه الإسترليني عند 1.1426 دولار و1.3392 دولار على التوالي.

وواصل الدولار النيوزيلندي مكاسبه مرتفعا 0.5% إلى 0.5725 دولار، بعد رفع أسعار الفائدة، كما صعد الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6936 دولار.

ويواجه الين ضغوطا بعد تراجعه إلى 162.71 مقابل الدولار خلال تعاملات الليل، مقتربا من أدنى مستوياته منذ 40 عاما.

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