الرياض في 10 يوليو / وام / أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس نهجًا تصعيديًا مرفوضًا، ويشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، ومخالفةً جسيمةً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد معاليه أن هذه الأعمال الإيرانية العدائية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وخفض التوتر، مشددًا على أن استمرارها يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا ورادعًا يضع حدًا لهذه الممارسات الإيرانية غير المسؤولة، ويضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وجدد معاليه تضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادة أراضيها.

-خلا-