"سويس ري" تتوقع قفزة باستثمارات الذكاء الاصطناعي إلى 1.6 تريليون دولار

لندن - زيورخ في 10 يوليو / وام / توقعت شركة "سويس ري كوربوريت سولوشنز"، المزود العالمي لحلول التأمين وإدارة المخاطر، أن ترفع الشركات العالمية المشغلة لمراكز البيانات إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ليصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع بلوغه 750 مليار دولار في عام 2026.

وأشارت الشركة، في تقرير نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عبر خدمتها الإخبارية "ذا إنشورار"، إلى أن هذه الطفرة الاستثمارية ستعزز الاقتصاد وترفع الطلب بشدة على التغطية التأمينية عبر قطاعات متعددة.

وأوضح جيروم هيجيلي، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة "سويس ري"، أن هذا الحجم من الإنفاق يمثل طفرة تاريخية لا مثيل لها في البنية التحتية منذ حقبة ما بعد الحرب، إلا أنه حذر في الوقت ذاته من أن الذكاء الاصطناعي، رغم إيجابياته التنموية، سيزيد من الضغوط التضخمية ويرفع تكاليف منظومة المطالبات التأمينية.

وشدد إيفان جونزاليس، الرئيس التنفيذي لشركة "سويس ري كوربوريت سولوشنز"، على أن التوسع السريع لمراكز البيانات يفرض مخاطر معقدة ومترابطة.

ودعا جونزاليس قطاعي التأمين وأسواق رأس المال إلى ابتكار حلول تتجاوز التأمين التقليدي، وتجمع بين هندسة المخاطر ونقل المخاطر البديلة والتمويل، لمساعدة الشركات على الاستثمار بقوة وأمان.

-خلا-