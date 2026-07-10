اكتشاف جديد يغير النظرية السائدة عن كيفية الإصابة بالملاريا

واشنطن في 10 يوليو /وام/ توصل باحثون لاكتشاف جديد يغيّر نظرية استمرت عقودًا حول كيفية دخول طفيليات الملاريا إلى خلايا الدم الحمراء لدى الإنسان.

وأوضح الباحثون أن الطفيليات تستخدم بنية بروتينية تُعرف باسم "الوصلة المتحركة" لاختراق خلايا الدم، لكن آلية عملها ظلت غامضة بسبب تفككها خلال أقل من 60 ثانية، ما صعّب دراستها.

وبحسب دراسة نشرتها دورية "سيل ريبورتس ميديسن"، تمكن العلماء من إيقاف طفيليات "المتصورة المنجلية" أثناء اختراقها خلايا الدم الحمراء، ثم عزل المركب البروتيني وتجميده قبل فحصه باستخدام مجاهر عالية الدقة.

وأظهرت النتائج، خلافًا للاعتقاد السابق بأن "الوصلة المتحركة" تعمل كوسيلة التصاق فقط، أنها تثقب غشاء الخلية المضيفة وتعيد تشكيله، مما يساعد الطفيلي على الدخول إليها.

وقال قائد الدراسة تشي مين هو من كلية "فاجيلوس" للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا إن الباحثين كانوا يعرفون منذ عقود أهمية هذا الهيكل في دخول الطفيليات إلى الخلايا، لكنهم لم يدركوا آلية عمله الدقيقة إلا بعد نجاحهم في استخراجه وفحصه بشكله الطبيعي.

وتمكن الفريق البحثي، بعد تحليل هذه البنية، من تصميم بروتين تجريبي يعيق دخول الطفيليات، ما يفتح الطريق أمام تطوير جيل جديد من الأدوية المضادة للملاريا.

-خلا-