لندن في 10 يوليو /وام/ ارتفعت الأسهم الأوروبية ،يوم ⁠الخميس، للمرة الأولى هذا الأسبوع بعد أن خفف صعود أسهم قطاع التكنولوجيا

من المخاوف المستمرة إزاء أحداث الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر "ستوكس" 600 الأوروبي بنحو 0.8 بالمئة إلى 640.88 نقطة. وكان قطاعا التكنولوجيا والموارد الأساسية الأكثر ارتفاعا، فصعد الأول 2.7 بالمئة والثاني 3.2 بالمئة.

وقفزت ‌أسهم شركات الرقائق الإلكترونية "سيلترونيك" 13.4 بالمئة و"سويتك" 5.9 بالمئة و"إيه.إس.إم.إل" 4.8 بالمئة.

وكانت الأسهم الإسبانية الأعلى أداء في المنطقة ⁠بعد ارتفاعها 1.1 بالمئة عن أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع .

-خلا-