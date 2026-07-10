عواصم في 10 يوليو /وام/ ⁠ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة ،يوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على الشراء لاقتناص الفرص بعد هبوط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4130.58 دولار للأوقية، بعدما تراجع الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ أول يوليو تموز.

وارتفعت ​أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1.4بالمئة إلى 4140.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى 60.25 دولار ​للأوقية في حين ارتفع سعر البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1615.25 ⁠دولار. وزاد سعر البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 1253.25 دولار.

-خلا-