عواصم في 10 يوليو /وام/ ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة ،يوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على الشراء لاقتناص الفرص بعد هبوط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع .
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4130.58 دولار للأوقية، بعدما تراجع الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ أول يوليو تموز.
وارتفعت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1.4بالمئة إلى 4140.80 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى 60.25 دولار للأوقية في حين ارتفع سعر البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1615.25 دولار. وزاد سعر البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 1253.25 دولار.
-خلا-