الصحة العالمية: تفشي "إيبولا" في الكونغو قد يفوق الأرقام الرسمية بأربعة أضعاف

كينشاسا في 11 يوليو/ وام/ حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النطاق الفعلي لتفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر بما يتراوح بين ضعفين وأربعة أضعاف مقارنة بالأرقام الرسمية، في ظل صعوبة تتبع سلاسل انتقال العدوى.

وقال مدير شؤون الطوارئ في المنظمة، تشيكوي إيكويزو، إن نحو 80% من الإصابات الجديدة لا ترتبط بحالات معروفة، ما يشير إلى انتشار واسع للفيروس داخل المجتمع المحلي، خاصة في إقليم إيتوري.

ووفقا لبيانات حكومية، بلغ عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 1792 حالة، بينها 625 وفاة، فيما لا يزال نحو 90% من إجمالي الحالات متركزا في إقليم إيتوري، مع امتداد التفشي إلى أقاليم نورث كيفو وساوث كيفو وتشوبو.

وأضاف إيكويزو أن نتائج الفحوص في مدينة بونيا أظهرت معدلات إيجابية مرتفعة، وهو ما يعكس استمرار انتقال العدوى، رغم تحقيق تقدم في احتواء التفشي ببعض المناطق الأخرى.

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