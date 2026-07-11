الصين تنجح في استعادة صاروخ فضائي قابل لإعادة الاستخدام

بكين في 11 يوليو/ وام/ نجحت الصين في اختبار تجريبي لاستعادة الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، بعد تمكنها من التقاط المرحلة الأولى من الصاروخ الحامل "لونغ مارش-10 بي" بواسطة شبكة مثبتة على منصة بحرية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الصاروخ أُطلق من جزيرة هاينان جنوب البلاد، ووضع قمرا اصطناعيا في المدار، قبل استعادة الجزء الأول منه بنجاح باستخدام نظام التقاط بالشبكة على منصة بحرية.

ويمثل هذا الإنجاز تقدما مهما في تقنيات الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام ويهدف إلى خفض تكاليف الإطلاق وتعزيز القدرات الفضائية الصينية.

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