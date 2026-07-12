عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزير خارجية مصر الأوضاع في المنطقة

أبوظبي في 12 يوليو/ وام / بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مجمل التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

واستعرض الجانبان الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يلبي تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وأشاد سموه بالنتائج المتميزة والمستوى المشرف للمنتخب المصري لكرة القدم خلال مشاركته في كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.