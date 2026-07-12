ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4333 قتيلاً

كراكاس في 12 يوليو /وام/ ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا يونيو الماضي إلى 4333 قتيلًا.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز ، أن أكثر من 19 ألف منكوب يعيشون في مخيمات إيواء. فيما تقدر الأمم المتحدة عدد المفقودين بنحو 50 ألف شخص .

وتشير التقديرات الحكومية الأولية إلى أن ما يقرب من 25 ألف منزل ستحتاج إلى إعادة بناء،وبهذا الخصوص ذكر رئيس الجمعية الوطنية أن الحكومة وفرت أكثر من 40 قطعة أرض في منطقة لا غوايرا المتضررة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 584 ألف متر مربع، لإنشاء وحدات سكنية جديدة.

-خلا-