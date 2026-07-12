بكين في 12 يوليو /وام/ وصل الإعصار "بافي" إلى شرق الصين السبت، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 145 كيلومترا في الساعة، بعدما أجلت السلطات 1.7 مليون شخص .

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الأرصاد الجوية في مقاطعة تشجيانغ، أنّ الإعصار "بافي" الذي كان قد ضرب شمال تايوان والجزر الجنوبية المعزولة في اليابان، وصل إلى مقاطعة تشجيانغ السبت ،و ضرب مدينة يوهوان ومن المتوقع أن يواصل مساره نحو الشمال الغربي بينما بات أضعف، من دون أن تبلغ عن أضرار أو إصابات حتى الآن.

وحذّرت السلطات المحلية من هطول أمطار غزيرة على المنطقة الساحلية ومن خطر حدوث فيضانات مفاجئة وعواصف رعدية واضطرابات في حركة النقل.

-خلا-