واشنطن في 12 يوليو/وام/ صدر تحذير من موجة حر في الولايات المتحدة ، يشمل نحو 44 مليون أميركي في منطقة جبال روكي والسهول الشمالية، حيث من المتوقع أن تتجاوز الحرارة 38 درجة مئوية.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن درجات الحرارة التي تفوق المعدلات الموسمية بكثير، قد تسجل مستويات قياسية تاريخية خلال نهاية الأسبوع، ولا سيما في مدينة سولت ليك عاصمة ولاية يوتا.

ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها الأحد لتتراوح بين 38 و43 مئوية في عدة ولايات شمالية، وهي مستويات تفوق المعدلات الموسمية بما يتراوح بين 8 و13 درجة.

-خلا-