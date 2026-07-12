ميامي في 12 يوليو /وام/ تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره النرويجي 2-1 عقب الاحتكام إلى الوقت الإضافي، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، في مباراة الدور ربع النهائي التي جمعتهما على ملعب ميامي.

وتقدمت النرويج أولًا بهدف سجله أندرياس شيلدروب في الدقيقة 36، قبل أن يدرك جود بيلينغهام التعادل لإنجلترا قبيل نهاية الشوط الأول. وعاد بيلينغهام ليسجل هدف انجلترا الثاني في الدقيقة 93، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

و ستواجه إنجلترا في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة الأرجنتين وسويسرا.

-خلا-