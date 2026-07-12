رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الأردني المستجدات الإقليمية

الدوحة في 12 يوليو/وام/ بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ،يوم السبت، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي آخر المستجدات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية"قنا" ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

-خلا-