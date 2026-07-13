غوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في المنطقة ويشدد على ضرورة استعادة حرية الملاحة

نيويورك في 13 يوليو / وام / أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير وتجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز وعلى الدول المجاورة، إلى جانب الهجمات الأمريكية على إيران، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات جميعها.

ودعا غوتيريش، في بيان نسب إلى المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد إضافي، مع اتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لخفض حالة التوتر الحالية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة مجدداً من العواقب الوخيمة الناجمة عن عودة هذه الأعمال العدائية الشاملة على شعوب المنطقة، وعلى السلام والأمن الدوليين، والاقتصاد العالمي، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.

واختتم غوتيريش بيانه بحثّ كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية على استئناف المفاوضات بشكل عاجل، والعمل على معالجة القضايا العالقة عبر القنوات الدبلوماسية.

-نيو-