بروكسل في 13 يوليو/ وام/ أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10 آلاف وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي.

ووفقا لبيانات شبكة يورومومو، المدعومة من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومنظمة الصحة العالمية، كان أكثر من 9 آلاف من هذه الوفيات بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر.

وقال لاسي فيسترجارد، الطبيب في معهد ستاتنز سيرم الدنماركي، لرويترز إن هذا الارتفاع في الوفيات خلال هذا الوقت من العام "أمر غير معتاد"، مرجحا أن تكون الحرارة الشديدة السبب الرئيسي وراءه.

وأشار خبراء إلى أن موجة الحر التي شهدتها أوروبا في أواخر يونيو كانت "مستحيلة عمليا" لولا التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، الذي يزيد من تواتر موجات الحرارة وشدتها.

وشملت البيانات، التي جُمعت من 27 دولة أوروبية، الوفيات الزائدة من جميع الأسباب خلال الفترة من 22 إلى 28 يونيو في 27 دولة أوروبية، وليس فقط الحالات المرتبطة بالحرارة.

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