الدولار يرتفع والعملات المشفرة تتراجع

عواصم في 13 يوليو/ وام/ ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية.

وصعد الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 161.92 ين، فيما تراجع اليورو 0.1% إلى 1.1403 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3383 دولار.

كما تراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6942 دولار، وانخفض نظيره النيوزيلندي بالنسبة نفسها إلى 0.5757 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، عند 101.07 نقطة، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 0.2% في ختام تعاملات يوم الجمعة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 8 ​يوليو.

وفي سوق العملات المشفرة، انخفضت بتكوين بنسبة 0.6% إلى 63770.42 دولار، فيما تراجعت إيثر بنسبة 1.1% إلى 1801.28 دولار.

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