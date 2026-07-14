روما في 13 يوليو/وام/ انخفض الإنتاج الصناعي في إيطاليا بنسبة 0.3% في شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، مسجلاً أول تراجع له بعد ثلاثة أشهر متتالية من النمو غير أن الإنتاج ارتفع بنسبة 1.1% على أساس سنوي.

وذكر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان له أن السلع الرأسمالية حققت أكبر زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، تلتها الطاقة (+1.9%) والسلع الوسيطة (+0.8%)، بينما تراجعت السلع الاستهلاكية بنسبة 3.2%.

وسجل قطاع تصنيع وسائل النقل أعلى معدل نمو بين القطاعات بزيادة 11.6%، فيما ارتفع إنتاج الأدوية بنسبة 3.5% والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.3%.

في المقابل، سُجّلت أكبر الانخفاضات في قطاعات النسيج والملابس والجلود والإكسسوارات (-6.6%)، والصناعات التحويلية الأخرى وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات (-3.8%)، وتصنيع المعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية غير الكهربائية (-2.6%).

وكشف المعهد أن التراجع الشهري شمل معظم القطاعات باستثناء قطاع الطاقة، الذي سجل نمواً بنسبة 4.6% بشهر مايو مقارنة بالشهر السابق عليه.