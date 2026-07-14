" نادي كلباء الرياضي" يطلق فعاليات أسبوع الذكاء الاصطناعي

كلباء في 14 يوليو /وام/ أطلق نادي كلباء الرياضي الثقافي فعاليات أسبوع الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، في إطار جهوده الرامية إلى تنمية مهارات النشء وتعزيز ثقافة الابتكار والتقنيات الحديثة.

يتضمن أسبوع الذكاء الاصطناعي سلسلة من البرامج التعليمية والتطبيقية والرياضية التي تستهدف تنمية مهارات المشاركين في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، من خلال ورش عمل متخصصة، وبرنامج الروبوتات المتحركة، وأنشطة تطبيقية وزيارات ميدانية إلى مركز ناشئة كلباء، بما يسهم في تعزيز المعرفة وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.

وشهدت الفعاليات ورشة بعنوان «استكشف هويتك المستقبلية في 2050» قدمتها أكاديمية SYNERGY MIND، وركزت على تنمية مهارات التفكير الإبداعي واستشراف المستقبل، إلى جانب تنفيذ برامج رياضية شملت منافسات الليزر رن، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، وكرة السلة، فضلاً عن منافسات الشطرنج وورش تصميم وتركيب مجسمات فضائية.

حضر الإطلاق عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي عضو مجلس إدارة النادي أمين السر العام، وعبدالله علي البلوشي عضو مجلس الإدارة مدير إدارة الألعاب الفردية، وعبدالله محمد بن هويدن عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج الذي أكد أن أسبوع الذكاء الاصطناعي يجسد حرص نادي كلباء على مواكبة توجهات دولة الإمارات لنشر ثقافة الابتكار وإعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل، من خلال برامج متكاملة تجمع بين التعليم والترفيه والتطبيق العملي.

وأضاف أن البرنامج يشهد تفاعلاً كبيراً من المشاركين وأولياء الأمور، ما يعكس نجاحه في تحقيق أهدافه التربوية والمجتمعية، وتعزيز دور النادي في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء مجتمع معرفي قادر على مواكبة التطورات التقنية.