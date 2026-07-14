فنلندا تسجل عجزا في حسابها الجاري خلال مايو

هلسنكي في 14 يوليو/وام/ سجل الحساب الجاري لفنلندا عجزا خلال شهر مايوالماضي مقابل فائض خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي الصادرة اليوم "الاثنين" أن عجز الحساب الجاري بلغ خلال مايو 562

مليون يورو مقابل فائض بقيمة 367 مليون يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي وعجز قيمته 2.2 مليار يورو خلال أبريل الماضي.

في الوقت نفسه سجل ميزان تجارة السلع لفنلندا خلال مايو فائضا بقيمة 328 مليون يورو، مقابل فائض بقيمة 678 مليون يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفع عجز ميزان تجارة الخدمات إلى 838 مليون يورو، مقابل 186 مليون يورو خلال مايو من العام الماضي.

وأظهرت البيانات وصول فائض حساب الدخل الأولي لفنلندا خلال مايو الماضي إلى 154 مليون يورو، مقابل 52 مليون يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي في الوقت نفسه ارتفع عجز حساب الدخل الثانوي إلى 206 ملايين يورو، مقابل 176 مليون يورو خلال الفترة نفسها.

وأوضح المكتب أنه خلال 12 شهرا وصل إجمالي فائض الحساب الجاري لفنلندا إلى 3.1 مليار يورو.