أبوظبي في 14 يوليو /وام/ أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين "ممباسا" و"الباهية" ، إثر تعرضهما لهجوم بصاروخين جوالين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ضمن المياه الإقليمية العُمانية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم الإيراني العدواني أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الهندية، وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة، 6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الضحية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم الإيراني العدواني يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددةً على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداةً للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد من أعمال القرصنة، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وشعوبها، ولأمن الطاقة العالمي.

وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين