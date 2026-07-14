55 مليار دولار صادرات تركيا للاتحاد الأوروبي في 6 أشهر

إسطنبول في 14 يوليو /وام/ بلغت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي 55 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 4.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين التركي، تصدرت ألمانيا قائمة دول الاتحاد الأوروبي الأكثر استيرادًا من تركيا خلال الفترة ذاتها، بقيمة بلغت 10 مليارات و117 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ6.8 مليارات دولار، ثم إسبانيا بـ5.6 مليارات دولار.

و بلغ إجمالي صادرات تركيا 136 مليارًا و58 مليون دولار خلال النصف الأول من الع الجاري ، بزيادة نسبتها 3.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

-خلا-