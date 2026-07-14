حريق غابات قرب باريس يلتهم 1300هكتار و إجلاء ألف شخص

باريس في 14 يوليو /وام/ التهم حريقان أكثر من 1300 هكتار من الغابات جنوب العاصمة الفرنسية باريس، فيما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على النيران المشتعلة.

واندلع الحريق في غابة فونتينبلو الشاسعة، الواقعة على بُعد نحو 60 كيلومترًا جنوب شرقي باريس، والتي تضم عددًا من القرى.

وفي ظل موجة الحر التي تضرب المنطقة، امتدت النيران بسرعة، في حريق يُعد نادرًا في شمال البلاد، ما أدى إلى تعطّل حركة السير والقطارات.

وعلى مدار يوم الاثنين، واصلت طائرات الإطفاء وفرق الدفاع المدني جهودها لإخماد النيران والحد من انتشارها.

وذكر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، انه بحلول بعد ظهر الاثنين، كان الحريق قد امتد على مساحة 1200 هكتار، مضيفًا أن حريقًا ثانيًا اندلع بعد الظهر وأتى على نحو 100 هكتار، فيما جرى إجلاء نحو ألف شخص من مدينة فونتينبلو والمناطق المحيطة بها.

-خلا-