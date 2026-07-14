عواصم في 14 يوليو /وام/ تراجعتى أسعار الذهب بنسبة ثلاثة ⁠بالمائة ،يوم الاثنين، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الحصار البحري مجددا على إيران، مما أدى إلى انتعاش أسواق النفط.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية ثلاثة بالمائة إلى 3996.76 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى ​مستوى له منذ أول يوليو. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 2.6 بالمائة إلى 4005.7 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 3.8 بالمئة إلى 57.55 ​دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1599.47 دولار، ⁠وهبط البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1249.70 دولار.

-خلا-