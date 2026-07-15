الولايات المتحدة والعراق يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة في مجال الطاقة

واشنطن في 15 يوليو/ وام / التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي الذي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسعة التعاون الاقتصادي، وفرص مشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع التنمية بالعراق، خاصة في مجال التعاون النفطي.

وقال الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة دعمت العراق في محاربة تنظيم "داعش"، وأنها تدعم حكومة الزيدي في تعزيز الاستقرار والخطوات الاقتصادية التي تؤكد الشراكة الثنائية، والأهمية الكبرى التي يمثلها العراق في مجال الطاقة والاقتصاد الدولي.

من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي، أن العراق بحاجة إلى شريك إستراتيجي بحجم الولايات المتحدة لتخطي التحدّيات الاقتصادية.

من جهته قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية إن اللقاء تناول العلاقة الثنائية بين البلدين، إضافة إلى التعاون الأمني والاستخباري.

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي، في تصريحات بعد اللقاء، أن زيارته تستهدف بناء شراكة اقتصادية متينة، مع التركيز على الفرص الداعمة لمصالح البلدين، لافتًا إلى أن العراق بحاجة إلى شريك إستراتيجي بحجم الولايات المتحدة لتخطي التحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي يواجهها.

وأضاف أن الخطط التنموية، والشراكة الاقتصادية التي يسعى لها العراق مع الولايات المتحدة، تصب في مصلحة العراق بجميع أجزائه ومكوناته.

-خلا-.