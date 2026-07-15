القوات الأمريكية تستأنف الحصار البحري على موانئ إيران

واشنطن في 15 يوليو/ وام / أعلن الجيش الأمريكي بدء سريان الحصار على الموانىء الايرانية في الوقت الذي تشن فيه ضربات عسكرية على إيران ردا على استهداف سفن تجارية قرب مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان لها أن القوات الأمريكية استأنفت الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو القادمة منها وذلك اليوم في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن القيادة المركزية تنشر حاليا في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية.

-خلا-.