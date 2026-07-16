الأرجنتين تفوز على إنجلترا وتتأهل لمواجهة إسبانيا في نهائي مونديال 2026

أتلانتا في 15 يوليو / وام / تأهل منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، إلى نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب إنجلترا 2-1، في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت اليوم على استاد أتلانتا.

وتقدم المنتخب الإنجليزي أولاً عبر أنتوني جوردون في الدقيقة 55، قبل أن يقلب المنتخب الأرجنتيني النتيجة بتسجيل هدفين حملا توقيع إنزو فرنانديز في الدقيقة 85، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع نظيره الإسباني في المباراة النهائية المقرر لها الأحد المقبل.