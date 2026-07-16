الكويت في 16 يوليو /وام/ بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال اتثال هاتفي يوم الأربعاء مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، آخر التطورات في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" انه تم خلال الاتصال الذي أجراه الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير خارجية سلطنة عمان مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر وتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

-خلا-