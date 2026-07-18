عجمان في 18 يوليو/ وام / أكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية راسخة نستحضر فيها اللحظة التاريخية التي اجتمع فيها الآباء المؤسسون على رؤية وحدوية تجسّدت في وثيقة الاتحاد، ومهّدت لإقرار الدستور وإعلان بيان الاتحاد، لتشكّل نقطة الانطلاق نحو بناء دولة حديثة، استطاعت خلال عقود قليلة أن تحقق إنجازات استثنائية، وأن ترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار.

وقال إن يوم عهد الاتحاد يجسد القيم النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها وحدة الصف، والإيمان بالمستقبل، والعمل المشترك من أجل الوطن، مشيراً إلى أن ذلك العهد التاريخي كان بداية لمسيرة استثنائية أثبتت أن الرؤى العظيمة، عندما تقترن بالإرادة الصادقة، تصنع أوطاناً تتجاوز حدود الطموح، وتحقق إنجازات يفتخر بها العالم.

وأضاف: تمنحنا هذه المناسبة الوطنية دافعاً متجدداً لمتابعة العمل بروح المسؤولية والإخلاص، والمساهمة في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والاستدامة، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

وقال: في يوم عهد الاتحاد، نجدد عهد الوفاء للوطن وقيادته، ونؤكد التزامنا بمواصلة البناء على الإرث العظيم الذي تركه الآباء المؤسسون، ليبقى اتحادنا مصدر قوة، وركيزةً لمستقبل أكثر ازدهاراً، ونموذجاً يُحتذى به في التلاحم الوطني والإنجاز المستدام.