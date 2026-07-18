عجمان في 18 يوليو/ وام / أكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء دولة الإمارات، نستذكر فيها اللحظة التاريخية التي شكلت نقطة الانطلاق نحو بناء دولة الاتحاد، القائمة على قيم الوحدة والتلاحم والإيمان بالعمل المشترك، والتي أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار والريادة في مختلف الميادين.

وأوضح سعادته أن هذه المناسبة الوطنية تعكس الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين، الذين وضعوا الأسس المتينة لدولة حديثة، وجعلوا من الاتحاد نهجاً ثابتاً ومسيرة مستمرة، تواصلت بعزيمة القيادة الرشيدة التي تقود دولة الإمارات بثقة نحو آفاق جديدة من التميز والتنافسية والاستدامة.

وقال: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونستلهم من هذه الذكرى التاريخية معاني المسؤولية والإخلاص في العمل، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي انطلقت برؤية الآباء المؤسسين، وتتواصل اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في صناعة المستقبل وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات.

وأضاف أن كافة الدوائر والمؤسسات والجهات ومن ضمنها دائرة البلدية تعمل على ترجمة رؤى القيادة إلى مشاريع نوعية وخدمات ذكية ومبادرات مبتكرة، تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، ودعم مستهدفات رؤية عجمان وتوجهات دولة الإمارات المستقبلية.

وقال: سيبقى يوم عهد الاتحاد مناسبة نستحضر فيها القيم التي قام عليها وطننا، ونستلهم منها العزم لمواصلة مسيرة التنمية، والإسهام في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، لترسخ دولة الإمارات مكانتها نموذجاً عالمياً في الريادة والاستدامة وجودة الحياة، ووطناً يصنع المستقبل بثقة واقتدار.