مؤسسة زايد الخير: يوم عهد الاتحاد يجسد رؤية صنعت نهضة الإمارات ورسخت مكانتها العالمية

أبوظبي في 18 يوليو/ وام / أكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية راسخة في وجدان أبناء دولة الإمارات، نستحضر فيها القيم التي قامت عليها الدولة منذ بداياتها، وفي مقدمتها الإيمان بالوحدة، والعمل المشترك، والاستثمار في الإنسان، وهي المبادئ التي شكلت الأساس المتين لمسيرة تنموية استثنائية امتدت آثارها إلى مختلف أنحاء العالم.

وقال إن هذه المناسبة الوطنية تعكس رؤية الآباء المؤسسين الذين نجحوا في تحويل الحلم إلى واقع، ورسخوا نموذجاً اتحادياً أثبت عبر العقود قدرته على مواجهة التحديات وصناعة الفرص، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية الشاملة، والحوكمة الرشيدة، والريادة الإنسانية.

وأضاف أن عهد الاتحاد يجدد في نفوس أبناء الوطن الشعور بالمسؤولية تجاه المحافظة على المنجزات الوطنية، والبناء عليها بروح المبادرة والابتكار، مؤكداً أن الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات اليوم هي ثمرة رؤية استراتيجية ثابتة، وإدارة واعية، واستثمار مستدام في الإنسان، الأمر الذي عزز قدرة الدولة على مواصلة ريادتها إقليمياً وعالمياً.

وأكد أن يوم عهد الاتحاد سيظل مناسبة وطنية تُلهم الأجيال للمضي بثقة نحو المستقبل، وتعزز الالتزام بقيم الولاء والانتماء والعمل المخلص، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يبارك مسيرتها التنموية لتبقى نموذجاً عالمياً في صناعة المستقبل وخدمة الإنسان.